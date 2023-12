Nicht angeschnallte Kinder: Polizei stoppt Elternpaar

Weil ein Elternpaar mit drei nicht angeschnallten Kindern im Auto unterwegs gewesen ist, hat die Polizei das Paar am Montagabend in Esslingen gestoppt.

Unter anderem hatte ein Säugling ohne Gurt in einer losen Tragschale gelegen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Als Beamte das Auto anhielten, hätten sich darin neben dem Säugling zwei weitere Kinder befunden: Ein dreijähriges Kind habe ungesichert auf dem Rücksitz gelegen, ein sechsjähriges habe nicht angeschnallt in einem Kindersitz gesessen.

Die Mutter musste laut Polizei mit den Kindern im Bus nach Hause fahren. Den Vater, der den Wagen fuhr, erwartet ein Bußgeldbescheid von 70 Euro und ein Punkt im Flensburger Fahreignungsregister.

(dpa)