EU

15.02.2023

Baerbock zu Gast: Diskussion mit Kretschmann über Europa

Artikel anhören Shape

Eben noch besuchte sie riesige Bunkeranlagen in Finnland, nun ist sie zu Gast im Neuen Schloss in Stuttgart: Außenministerin Baerbock will sich in der Schwabenmetropole der Zukunft Europas widmen.

Vor mehr als 20 Jahren hat die Landesregierung ein Veranstaltungsformat entwickelt, um sich mit Europa und der Zukunft der Europäischen Union auseinanderzusetzen - die sogenannte "Stuttgarter Rede zu Europa", die von Staats- und Regierungschefs oder anderen Persönlichkeiten gehalten werden soll. Der diesjährige Gast ist Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne). Sie wird am heute im Neuen Schloss in der Landeshauptstadt eine Europa-Rede halten und im Anschluss mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) diskutieren. Beim Auftakt der Veranstaltungsreihe im Jahr 2002 anlässlich des damaligen 50. Jubiläums des Landes saßen der ehemalige Ministerpräsident Erwin Teufel und der ehemalige französische Staatspräsident und Präsident des europäischen Konvents Valéry Giscard d’Estaing auf dem Podium. (dpa)

Themen folgen