Eurowings-Piloten streiken drei Tage lang - viele Flugausfälle

Schon wieder wird an Deutschlands Flughäfen gestreikt. Die Eurowings-Piloten legen für drei Tage ihre Arbeit nieder. Etwa die Hälfte aller Flüge sind betroffen.

Gestrichene Flüge, verärgerte Fluggäste: Aktuell wird wieder gestreikt an Deutschlands Flughäfen. Am Montagmorgen startete der dreitägige Streik der Eurowings-Piloten. Laut einem Sprecher der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat der Arbeitskampf wie geplant begonnen. Ein weiteres Angebot von Eurowings habe es nicht gegeben. Die Lufthansa-Tochter geht davon aus, dass trotz des Streiks von den etwa 400 am Montag geplanten Flügen mehr als 230 stattfinden. Auch für Dienstag und Mittwoch rechnet Eurowings damit, mehr als die Hälfte des geplanten Flugprogramms durchführen zu können.

Eurowings-Streik trifft Flughafen Düsseldorf besonders hart

Am Montagmorgen war zunächst der Flughafen Düsseldorf besonders hart von dem Streik betroffen. Nach Angaben des Airports wurden bereits vor dem offiziellen Streikbeginn 102 der für Montag geplanten 171 Eurowings-Flüge abgesagt. In Köln/Bonn wurden 43 Verbindungen gestrichen, in Stuttgart waren es etwa 40 Starts und Landungen. In Stuttgart waren unter anderem Verbindungen nach Mallorca, Wien, London oder Mailand betroffen.

Eurowings-Streik: Die Hälfte aller Flüge soll stattfinden

Trotz des Streiks soll etwa die Hälfte aller Eurowings-Flüge stattfinden. Das liegt auch daran, dass die Maschinen der österreichischen Tochter Eurowings Europe nicht vom Arbeitskampf betroffen sind. Sie fliegen während des Streiks "unter Volllast", hieß es. Auch die Airline Eurowings Discover, die von Frankfurt und München aus operiert, ist nicht vom aktuellen Streikaufruf der VC betroffen. Außerdem setze die Lufthansa-Tochter Flugzeuge von Partnergesellschaften ein, die auch sonst einen Teil der Flüge durchführen.

Wer einen Eurowings-Flug für die Zeit während des Streiks gebucht hat, kann sich auf der Webseite von Eurowings oder über die Eurowings-App über des Status des Flugs informieren. Den Passagieren sollten andere Reisemöglichkeiten – etwa der Umstieg auf die Bahn oder die Umbuchung auf einen anderen Flug – angeboten werden.

Darum geht es beim Eurowings-Streik

Die VC hatte die Eurowings-Piloten aufgerufen, von Montag 00.00 Uhr bis einschließlich Mittwoch (19.10.) ihre Arbeit niederzulegen. Grund dafür ist der von Eurowings angebotene Manteltarifvertrag, der laut der Gewerkschaft "unzureichend" sei. "Die Arbeitgeberseite weigert sich weiter, ein verhandlungsfähiges Angebot vorzulegen. Die Verhandlungen sind daher gescheitert", so die VC.

Sie fordert eine Reduzierung der Arbeitsbelastung der Beschäftigten im Cockpit. Dafür sollen unter anderem die maximalen Flugdienstzeiten begrenzt und die Ruhezeiten verlängert werden. "Die Praxis des Unternehmens, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regelmäßig bis an die gesetzlichen Grenzwerte zu verplanen, führt zu einer erheblichen Belastung, die abgemildert werden muss", erklärte die VC. Eurowings kritisierte den Streik als unverhältnismäßig und unverantwortlich.

Eurowings: Zweiter Streik innerhalb von 14 Tagen

Die Eurowings-Piloten streiken bereits das zweite Mal innerhalb von weniger als 14 Tagen. Bei ihrem ersten Streik am 6. Oktober waren auch etwa die etwa die Hälfte aller Flüge ausgefallen. Zehntausende Passagiere waren betroffen. (mit dpa)