Hildebrand will Leute zu veganem Lebensstil inspirieren

Der ehemalige Profi-Fußballer Timo Hildebrand hält wenig davon, Menschen von einer veganen Ernährungsweise zu überzeugen.

"Ich will inspirieren. Es ist der falsche Weg, den Leuten zu erklären: Du musst dich jetzt pflanzlich ernähren", sagte der 44-Jährige der "Stuttgarter Zeitung" (Samstag). Der ehemalige Torwart des VfB Stuttgart esse selten Fleisch-Ersatzprodukte. "In meinem Kühlschrank liegt der Fokus auf Gemüse", erklärte er. "Wir brauchen ein Bewusstsein, dass es reicht, einmal pro Woche Fleisch zu essen." Hildebrand betreibt in Stuttgart ein veganes Restaurant.

(dpa)