Ermittler durchsuchen Wohnhaus des Schützen von Reutlingen

Nach den Schüssen auf Polizisten bei einer Razzia im "Reichsbürger"-Milieu durchsuchen Ermittler weiter das Wohnhaus des Schützen in Reutlingen.

Die Durchsuchung dauere an, sagte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe am Donnerstag auf Anfrage. Dabei gehe es auch darum, Tatortspuren zu sichern.

Nach den Worten von Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl ( CDU) wurde unmittelbar nach dem Vorfall am Mittwoch zunächst der Keller des Gebäudes durchsucht, nun nähmen sich die Ermittler die Wohnung des Schützen vor. Der Mann hatte die Polizisten mit einer Waffe erwartet, bei einem Schusswechsel schoss er einem Beamten des Spezialeinsatzkommandos in den Arm. Er sitzt in Untersuchungshaft, die Bundesanwaltschaft wirft ihm mehrfachen versuchten Mord vor.

Die Durchsuchung war Teil einer größeren Razzia in acht deutschen Bundesländern und der Schweiz. Sie steht in Zusammenhang mit dem Großeinsatz Anfang Dezember gegen eine "Reichsbürger"-Vereinigung, die den Sturz des politischen Systems angestrebt haben soll.

