Fünf junge Männer zünden Israelfahne an

Unbekannte haben am Bahnhof in Rottweil eine Israelflagge verbrannt.

Die fünf jungen Männer seien von einer Zeugin beobachtet worden, wie sie zuerst mehrfach auf der Flagge herumgetrampelt seien, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dann zündeten sie die Flagge an. Zudem sollen die Männer an der dortigen Unterführung mehrere Menschen angepöbelt haben. Zeugen wurden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

(dpa)