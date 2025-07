Verletzt: Triathlon-Weltrekordversuch abgebrochen

Josefine Rutkowski hat ihren Weltrekordversuch von 60 Triathlon-Langdistanzen an 60 Tagen abbrechen müssen. «Wunderschönen guten Morgen, wie man sehen kann, ist da ein Verband an meinem Bein», erzählte sie bei Instagram Story mit einer Bandage um den rechten Knöchel. «Ich war in meinem Leben noch nie verletzt, aber jetzt ist es so weit.»

Statt ihren zehnten Triathlon über 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer am Dienstag zu absolvieren, musste Rutkowski das Projekt beenden: «Ich muss jetzt auf meinen Körper hören.»

«Fühlt sich an wie Pech»

Eine Verletzung am Sprunggelenk zwinge sie zur Pause, hieß es weiter auf ihrem Instagram-Account: «Und ja, es fühlt sich an wie Pech. Wie ein Rückschritt. Wie das abrupte Ende eines großen Abenteuers. Aber vielleicht … ist auch das Teil eines größeren Plans.»

Rutkowsi, die ihren Job als Lehrerin aufgegeben hatte, wollte mit den 60 Langdistanzen in und um Speyer einen Weltrekord aufstellen. Die bisherige Bestmarke liegt bei 30 nacheinander. Ihr Freund Jonas Deichmann hatte im vergangenen Jahr in und um Roth 120 Langdistanzen nacheinander bestritten. Die beiden hatten sich damals kennengelernt. Rutkowski hatte bei 18 Langdistanzen mitgemacht.