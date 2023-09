Fahndung

Ausgebüxter Polizeihund wieder da

Suche in eigener Sache: Die Polizei hat in Bad Dürrheim (Schwarzwald-Baar-Kreis) mit einem Hubschrauber nach einem ausgebüxten Diensthund gefahndet und ihn unverletzt in einem Maisfeld bei einem Campingplatz gefunden.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Konstanz war das tierische Mitglied der Polizeihundeführerstaffel am Dienstagabend weggelaufen, als sein Hundeführer bei einem privaten Ausgang gestürzt war und kurzfristig das Bewusstsein verloren hatte. Der schwarze Schäferhund gilt zwar nicht als aggressiv. Aufgrund der besonderen Umstände des Weglaufens habe jedoch eine Gefahr für Menschen oder andere Tiere nicht gänzlich ausgeschlossen werden können, so die Polizei. Warum der Hund weglief, ist unklar. Eine Sprecherin schloss nicht aus, dass das Tier sich erschreckt hatte. Der Schäferhund wurde Mittwochmittag unverletzt von seinem Hundeführer in Empfang genommen. Erste PM der Polizei vom 19.9. zur Suche (dpa)

