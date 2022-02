Fahrer durchbricht Schranke und rast auf Daimler-Gelände

Ein Mann hat am Samstagmittag mit einem Auto eine Schranke des Daimler-Werks in Sindelfingen durchbrochen und ist mit hohem Tempo auf das Werksgelände gefahren.

Ein Mann hat am Samstagmittag mit einem Auto eine Schranke des Daimler-Werks in Sindelfingen durchbrochen und ist mit hohem Tempo auf das Werksgelände gefahren. Entsprechende Medienberichte bestätigte die zuständige Polizei Ludwigsburg am Montagmorgen. Der Mann, über dessen Identität und Motive zunächst nichts bekannt war, wurde von der Polizei festgenommen. Zuvor habe ein Beamter noch einen Schuss abgegeben. Verletzte gab es den Angaben zufolge nicht.

In dem Werk arbeiten etwa 25.000 Menschen. In Sindelfingen (Kreis Böblingen) rollen neben der E-Klasse auch die S-Klasse sowie deren elektrisches Pendant EQS vom Band.

