Achtjährige in Bus angesprochen - Straftat verhindert?

Ein Fahrgast hat in einem Linienbus nach Reutlingen möglicherweise eine Straftat verhindert, nachdem ein 27-Jähriger ein junges Mädchen angesprochen hat. Welche Straftat genau im Raum steht, gab ein Polizeisprecher zunächst nicht an. Das acht Jahre alte Mädchen war zusammen mit seiner Mutter im Bus. Dem 54 Jahre alten Fahrgast kam das Ansprechen durch den Mann verdächtig vor und er schritt ein. Der 27-Jährige war bereits polizeibekannt und zum Zeitpunkt des Vorfalls am Freitag betrunken, wie es hieß.

Nach einer Kontrolle ließ die Polizei ihn zunächst laufen. Kurze Zeit später stahl er in einem Einkaufsladen eine Flasche Alkohol und wurde dabei erwischt. Die Polizei drohte ihm ein längeres Gewahrsam an und schickte ihn nach Hause.