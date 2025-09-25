Angetrunkener Linienbusfahrer fährt in Grünstreifen

Ein angetrunkener Linienbusfahrer soll bei Hirrlingen (Kreis Tübingen) in einen Grünstreifen geraten, dann aber seine Fahrt fortgesetzt haben. Eine 20-jährige Passagierin wurde bei dem Unfall am Mittwoch leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Ein Schaden entstand nicht.

Zeugen alarmierten nach dem Unfall die Beamten. Bei einer Kontrolle des Fahrers am Bahnhof in Rottenburg nahmen die Polizisten demnach einen Alkoholgeruch im Atem des Mannes wahr. Ein Alkoholvortest habe bei ihm einen Promillewert von 0,4 ergeben. Der 55-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung.