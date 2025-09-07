Icon Menü
Fahrradrennen: Bis zu 70 Verletzte nach Massensturz beim «Riderman»

Fahrradrennen

Bis zu 70 Verletzte nach Massensturz beim «Riderman»

Ein Fahrradrennen bei Bad Dürrheim endet mit einem Massensturz. Die Polizei meldet Dutzende Verletzte.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Zunächst waren nur wenige Informationen bekannt. (Symbolbild)
    Zunächst waren nur wenige Informationen bekannt. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa

    Bei einem Fahrradrennen bei Bad Dürrheim in Baden-Württemberg sind etwa 70 Teilnehmer verletzt worden. Beim «Riderman» sei es zu einem «Massensturz» gekommen, sagte ein Sprecher der Polizei.

    Bis zu 20 Teilnehmer wurden den Angaben zufolge schwer verletzt. Bis zu 25 Leichtverletzte würden vor Ort behandelt und in Kliniken gebracht. Weitere etwa 35 Rennteilnehmer seien nach bisherigen Erkenntnissen ebenfalls leicht verletzt worden.

    Eine abschließende Zahl der Verletzten kann laut Polizei zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht genannt werden.

