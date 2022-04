Corona-Inzidenz sinkt weiter auf 1130,1

Die registrierte Zahl der Corona-Neuinfektionen geht in Baden-Württemberg weiter zurück.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der registrierten Ansteckungen je 100.000 Einwohner im Zeitraum von einer Woche, lag nach Angaben des Landesgesundheitsamtes am Donnerstag (Stand 16.00 Uhr) bei 1130,1. Das ist ein Minus von 72 im Vergleich zum Vortag. Vor einer Woche lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 1586,8. Die tatsächliche Inzidenz dürfte wegen einer hohen Dunkelziffer aber deutlich höher sein als der gemeldete Wert.

Die Zahl der Menschen, die nachweislich am oder im Zusammenhang mit dem Virus gestorben sind, stieg gegenüber dem Vortag um 42 auf 15.337. Die Omikron-Variante ist weiterhin die dominierende Sars-CoV-2-Variante. Seit Beginn der Pandemie wurden bislang 3.195.268 laborbestätigte COVID-19-Fälle aus den 44 Stadt- bzw. Landkreisen gemeldet. Seit vergangenem Sonntag sind in Baden-Württemberg wie in den meisten anderen Bundesländern fast alle Corona-Schutzmaßnahmen aufgehoben.

