Falscher Alarm: Vermeintlicher Einbruch entpuppt sich als Missverständnis

Falscher Alarm

Vermeintlicher Einbruch entpuppt sich als Missverständnis

Ein Autofahrer hört splitterndes Glas und entdeckt eine offene Haustür. Im Glauben, Zeuge eines Einbruchs zu sein, ruft er die Polizei. Doch der Einsatz endet anders als vermutet.
Von dpa
    |
    |
    |
    Ein Polizeieinsatz wegen eines vermeintlichen Einbruchs hat sich im Nachhinein als Missverständnis herausgestellt. (Symbolbild)
    Ein Polizeieinsatz wegen eines vermeintlichen Einbruchs hat sich im Nachhinein als Missverständnis herausgestellt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Ein größerer Polizeieinsatz wegen eines vermeintlichen Einbruchs in Leinfelden-Echterdingen (Landkreis Esslingen) hat sich im Nachhinein als Missverständnis herausgestellt. Ein Autofahrer hatte beim Vorbeifahren an einem Wohnhaus in der Nacht zum Sonntag splitterndes Glas gehört und eine offene Haustür bemerkt, wie die Polizei mitteilte. In der Annahme, Zeuge eines Einbruchs zu sein, verständigte er die Polizei.

    Die Beamten rückten den Angaben nach mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber an. Sie fanden ein eingeschlagenes Fenster im Untergeschoss vor. Kurz darauf stellte sich heraus, dass der 19 Jahre alte Bewohner selbst das Fenster eingeschlagen hatte, weil er seinen Schlüssel vergessen hatte.

