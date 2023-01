Breitenreiter kritisiert Hoffenheim-Fans für Sprechchöre

Trainer André Breitenreiter hat nach dem 1:4 der TSG 1899 Hoffenheim gegen Borussia Mönchengladbach die Reaktion der Fans im Sinsheimer Stadion kritisiert.

Die Anhänger in der Südkurve hatten am Samstag nach dem erneuten Rückschlag für die kriselnden Kraichgauer in der Fußball-Bundesliga lautstark gefordert: "Wir wollen euch kämpfen sehen!" Laut Breitenreiter "hilft dies der Mannschaft am Ende des Tages nicht", wie der 49-Jährige später erklärte.

Er habe es als Trainer noch nie erlebt, dass so etwas von seiner Mannschaft gefordert wird: "Ich finde das auch den völlig falschen Ansatz." Die Hoffenheimer belegen nur den 13. Tabellenplatz und sind seit acht Spielen sieglos. "Die Jungs wollten, die haben Herz und Leidenschaft gezeigt", sagte Breitenreiter. "Wir brauchen ein Erfolgserlebnis, das müssen wir erzwingen." Seine Mannschaft spielt nun am Mittwoch im DFB-Pokal-Achtelfinale bei RB Leipzig, am Samstag geht es in der Liga beim VfL Bochum weiter.

(dpa)