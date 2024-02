Fastnacht

Närrisches Treiben in Schramberg: In Zubern den Bach hinab

Leichter Regen am Fastnachtsmontag konnte den Narren in Schramberg (Kreis Rottweil) nichts anhaben: In geschmückten Holzzubern sind sie den kleinen Fluss Schiltach hinabgefahren.

Bei der traditionellen "Da-Bach-na-Fahrt" müssen die Teams eigens in den Fluss eingebaute Rutschen überwinden. Dabei sollen sie möglichst trocken bleiben - sonst drohen ihnen Schmach und der sogenannte Patschnass-Orden. Auch in diesem Jahr zog die Veranstaltung wieder Tausende Zuschauer an. Sie feuerten die Narren an und kommentierten rege, wenn doch jemand ins Flüsschen fiel. Außer dem närrischen Treiben auf der Schiltach gehört auch ein Umzug durch die Stadt zum Fastnachtsmontag in Schramberg. Die "Da-Bach-na-Fahrt" ist einer der Höhepunkte der schwäbisch-alemannischen Fastnacht. Im rund 20 Kilometer entfernten Rottweil zog der traditionelle Narrensprung am Morgen wieder Tausende Besucher in die älteste Stadt Baden-Württembergs. Die Hästräger hüpfen und tanzen dabei traditionell durch Rottweil. Berühmt sind die Narren dort durch ihre wilden Sprünge, die sie mit ihren Stangen vollführen. Auch in zahlreichen anderen Städten des Landes wird der Fastnachtsmontag mit Umzügen gefeiert. Vereinigung schwäbisch-alemannischer Narrenzünfte

"Da-Bach-na-Fahrt" (dpa)

