Katholiken feiern Fronleichnam

Vielerorts in Baden-Württemberg ziehen Katholiken am Donnerstag zur Feier von Fronleichnam durch die Straßen, in Freiburg erstmals wieder seit vier Jahren. Auch gibt es wieder Blumenteppiche, etwa am Bodensee oder im Allgäu.

Am Donnerstag begehen wieder viele Katholiken in Baden-Württemberg den Feiertag Fronleichnam. In vielen Städten sind Prozessionen geplant, etwa in Rottenburg am Neckar, Sipplingen am Bodensee oder in Weingarten (Landkreis Ravensburg). In Freiburg findet die Prozession erstmals wieder nach vierjähriger Corona-Pause statt, teilte die Erzdiözese mit. Dort wird die Prozession auch live ins Internet übertragen, dazu soll eine Kamera-Drohne den Zug durch die Freiburger Altstadt aus der Luft begleiten. In Stuttgart ist ein Gottesdienst im Innenhof des Alten Schlosses geplant.

Vielerorts im Land werden Gläubige auch wieder Blumenteppiche legen, etwa in Sipplingen am Bodensee oder in Wangen im Allgäu. In Hüfingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) hatte die Kirchengemeinde den diesjährigen Blumenteppich bereits eine Woche vor dem Feiertag abgesagt. "Aufgrund der Blumenlage und der Blumenvielfalt ist es dieses Jahr leider nicht möglich, den großen durchgehenden Blumenteppich zu legen", teilte das Pfarramt mit.

Im Mittelpunkt des katholischen Hochfestes Fronleichnam am zweiten Donnerstag nach Pfingsten steht die Eucharistie - die Umwandlung von Brot und Wein in Leib und Blut Christi. Der vor etwa 750 Jahren entstandene Name bedeutet "Leib des Herrn". Das Fest geht auf eine Vision der Nonne Juliane von Lüttich im Jahr 1209 zurück. Papst Urban IV. machte es 1264 zum allgemeinen Kirchenfest. Seit dem 13. Jahrhundert wird in vielen Pfarrgemeinden bei Prozessionen die geweihte Hostie als Leib Christi durch die Straßen getragen.

