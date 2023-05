Partnerin erdrosselt: 22-Jähriger wegen Mordes vor Gericht

Eine junge Mutter wird Anfang des Jahres als vermisst gemeldet. Kurze Zeit später wird ihre Leiche gefunden. Schnell ist klar, dass sie getötet wurde. Unter Tatverdacht: ihr Lebensgefährte - der nun vor Gericht steht.

Weil er seine Lebensgefährtin erdrosselt haben soll, muss sich ein 22-Jähriger von Dienstag (9.00 Uhr) an vor dem Landgericht Konstanz verantworten. Dem Deutschen wird vorgeworfen, die 24-Jährige im Januar dieses Jahres in deren Wohnung in Stockach (Kreis Konstanz) aus Wut und Hass getötet zu haben. Angeklagt ist er wegen Mordes und Tierquälerei. Er soll laut Gericht auch die Katze der zweifachen Mutter getötet haben.

Eine 20-köpfige Gruppe hatte in dem Fall ermittelt, nachdem die Frau als vermisst gemeldet wurde. Ihre Leiche wurde in Stockach gefunden. Die beiden Kinder der Getöteten kamen in die Obhut des Jugendamtes.

(dpa)