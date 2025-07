Staugefahr am Wochenende: Das müssen Reisende wissen

Auf den Autobahnen in Richtung Süden drohen an diesem Wochenende viele Staus. Grund sind die Sommerferien in neun Bundesländern, darunter auch Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Hessen, wie der ADAC mitteilte. Auch in den Niederlanden und Skandinavien habe die Ferienzeit begonnen. Neben Urlaubern seien auch viele Tagesausflügler und Kurzentschlossene unterwegs. In Baden-Württemberg starten die Ferien Ende Juli.

Besonders voll wird es laut ADAC unter anderem auf der ohnehin schon vielbefahrenen A5 zwischen Karlsruhe und Basel, auf der A6 von Mannheim nach Nürnberg sowie auf der A8 zwischen Karlsruhe, München und Salzburg. Wer könne, solle unter der Woche fahren und den Berufsverkehr meiden, hieß es von den Verkehrsexperten. Verzögerungen gebe es auch wegen rund 1.200 Baustellen bundesweit.

Auch volle Transitrouten erwartet

Auch im Ausland werde es voll, vor allem auf den Transitrouten über die Alpen. Auf der Brennerautobahn in Österreich gebe es Bauarbeiten an der Luegbrücke und auf der Inntalautobahn Abfahrtssperren an Wochenenden. Sanierungsarbeiten mit gelegentlichen Nachtsperren gebe es am Pfändertunnel in Österreich.

Der ADAC rät, vor der Fahrt die Verkehrslage zu prüfen, ausreichend Pausen einzuplanen, und genug Wasser mitzunehmen. Wer flexibel ist, komme an ruhigeren Reisetagen entspannter ans Ziel. Die meisten Staus werden am Freitagnachmittag, Samstagvormittag und Sonntagnachmittag erwartet.