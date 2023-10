Gast bei "SOKO Stuttgart": Nelson Müller spielt sich selbst

Sternekoch Nelson Müller (44) ist bald als Gaststar in der ZDF-Krimiserie "SOKO Stuttgart" zu sehen.

An zwei Drehtagen stand er diese Woche dafür in Stuttgart, wo er aufgewachsen ist, vor der Kamera. Das teilte die Produktionsfirma Bavaria Fiction mit. Für den bekannten Sternekoch sei das der zweite Auftritt in einem Krimiformat. Die "SOKO Stuttgart"-Folge mit ihm wird voraussichtlich im Februar oder März 2024 ausgestrahlt. Nelson Müller spielt sich dabei selbst. Der Fall spielt im Umfeld eines schicken Stuttgarter Szene-Restaurants. Müller will laut Skript eigentlich nur einen Freund im Polizeipräsidium besuchen, wird aber ungeplant Beteiligter der Ermittlungsarbeit - was sich als glücklicher Zufall herausstellt. Dank Expertenwissen als Koch kann er den entscheidenden Tipp geben.

