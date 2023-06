Bilanz beim "Southside": Polizei und Veranstalter zufrieden

Mit Wolken und schweißtreibenden Temperaturen neigt sich das "Southside"-Festival in Neuhausen ob Eck mit rund 60.000 Besuchern am Sonntag dem Ende zu.

Als Höhepunkte sollten am Abend noch Marteria, Casper und Muse auftreten. Man habe ein sehr erfolgreiches Festival gehabt - "so wie wir uns das vorgestellt haben", sagte Festivalsprecher Benjamin Hetzer am Sonntag und zog ein positives Fazit. Auch die Polizei zeigte sich zufrieden und sprach von einem friedlichen Verlauf. Eine Abschlussbilanz soll es am Montag geben.

Bis Sonntagabend sollten laut Veranstalter auf dem ehemaligen Militärflugplatz im Kreis Tuttlingen rund 80 nationale und internationale Bands spielen. Zum Auftakt am Freitag hatten unter anderen Nina Chuba, Clueso und Die Ärzte die Menge zum Toben gebracht. Am Samstag waren etwa Peter Fox und die kanadische Band Billy Talent dran. Parallel zum "Southside"-Festival läuft traditionell auch das "Hurricane" im niedersächsischen Scheeßel. Der Veranstalter ist derselbe.

Im kommenden Jahr soll das "Southside"-Festival vom 21. bis zum 23. Juni stattfinden. Der Vorverkauf starte am Dienstag, sagte ein Sprecher.

(dpa)