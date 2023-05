Betrunkener Mann geht mit Kanaldeckel auf Auto los

Unter anderem mit einem Kanaldeckel soll ein Betrunkener bei Ludwigsburg mehrere Autos beschädigt haben.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, soll der 30-Jährige am Samstagabend in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) einen Kanaldeckel auf ein geparktes Auto geworfen haben, zudem trat er gegen den Außenspiegel. Bei zwei weiteren Autos habe er die Kennzeichen abgerissen, so die Polizei weiter.

Der 30-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Er sei stark betrunken gewesen, den Promillewert wollte die Polizei mit Verweis auf ein mögliches Strafverfahren aber nicht nennen. Der Schaden wurde zunächst auf 3000 Euro geschätzt. Bislang ist unklar, ob der Mann weitere Fahrzeuge beschädigtet. Die Polizei sucht nach Zeugen.

