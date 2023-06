Duo bezahlt mit Falschgeld an Imbiss und wird festgenommen

Ein Mann und eine Frau sind in Sachsenheim (Kreis Ludwigsburg) festgenommen worden, weil sie an einem Imbiss mit Falschgeld bezahlt haben.

Im Auto der 21-Jährigen und des 22-Jährigen fand die Polizei nach vorläufigen Erkenntnissen mehrere hundert Euro Falschgeld. Zudem wurden bei einer späteren Durchsuchung in deren Wohnung Kokain und Cannabis gefunden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten. Laut einer Sprecherin der Polizei sei die aufgefundene Menge so groß, dass man den Handel mit den Substanzen unterstellen könne. Eine genaue Angabe wollte die Sprecherin nicht machen. Um wie viel Falschgeld es sich handelte, wollte die Sprecherin ebenfalls nicht sagen.

Aufgefallen war das Duo, weil sie mit einer 100-Euro-Note am Dienstag bei dem Imbiss bezahlt hatten. Die Betreiberin ließ die Note daraufhin von Mitarbeitern eines Supermarktes in der Nähe überprüfen. Die Note stellte sich als gefälscht heraus. Zu dem Zeitpunkt sei das Duo schon weg gewesen, allerdings später dennoch wieder an dem Imbiss vorbeigefahren. Die Polizei, die bereits vor Ort war, konnte so die Verfolgung aufnehmen. Daraufhin kam es zur Festnahme und den Durchsuchungen. Die beiden sitzen seit Mittwoch in Untersuchungshaft.

(dpa)