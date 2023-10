Fahrgast schubst Zugbegleiter - Polizei nimmt ihn fest

Ein 21-Jähriger ist in einem Zug von Karlsruhe nach Mannheim schwarzgefahren und hat einen Zugbegleiter beleidigt und geschubst.

Kurz vor dem Halt in Mannheim habe der Mann am Samstag versucht, die Zugtüren mit der Notentriegelung zu öffnen, teilte die Polizei am Montag mit. Da das Zugpersonal das jedoch verhindert habe, sei der Mann aggressiv geworden, habe einen Bahn-Mitarbeiter zur Seite gestoßen und versucht, zu flüchten. Nach einer kurzen Verfolgungsjagd nahm eine Streife der Bundespolizei ihn fest.

(dpa)