Gesuchter Verbrecher an der Landesgrenze entdeckt - Haft

Ein wegen mehreren Verbrechen gesuchter Mann ist in der Nähe der Landesgrenze in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) festgenommen worden. Gegen den 35-Jährigen lagen zwei Haftbefehle aus dem Jahr 2024 vor, wie die Bundespolizei mitteilte. Zudem wurde er wegen 18 weiteren Verbrechen von den Behörden gesucht - unter anderem wegen Diebstählen.

Am Samstag wurde der 35-Jährige während einer Routinekontrolle von der Bundespolizei aufgehalten, wie es weiter hieß. Über die Grenze wollte er demnach nicht. Der Mann wurde von den Beamten festgenommen und in das nächste Gefängnis gebracht. Den Angaben zufolge bleibt er dort mehrere Monate.