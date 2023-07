Siebenmalig gesuchter Straftäter an schweizer Grenze gefasst

Einen siebenmalig gesuchten Straftäter hat die Polizei in Gottmadingen (Landkreis Konstanz) festgenommen.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, versuchte der Mann in der Polizeikontrolle am Grenzübergang zur Schweiz vergeblich, sich als sein Zwillingsbruder auszugeben und so der Verhaftung zu entgehen. Polizeiliche Ermittlungen ergaben jedoch, dass der Mann keinen Zwillingsbruder habe.

Der Mann wurde zuvor von den Staatsanwaltschaften Dortmund, Ellwangen und Limburg an der Lahn wegen fünf Haftbefehlen, darunter Diebstahl und Verdacht der gefährlichen Körperverletzung, sowie einer Ausschreibung zur Vermögensfahndung und zur Aufenthaltsermittlung gesucht. Weil der 64-Jährige die offene Geldstrafe in vierstelliger Höhe nicht zahlen konnte, trat er am Montag eine rund fünfzehnmonatige Haftstrafe an.

(dpa)