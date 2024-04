Steinwürfe auf öffentliche Gebäude: 25-Jähriger festgenommen

Ein 25-Jähriger soll insgesamt 21 Fensterscheiben von öffentlichen Gebäuden in Heilbronn und Umgebung mit Pflastersteinen beschädigt haben.

Ermittler nahmen den Mann vergangenen Woche fest und führten ihn dem Haftrichter vor, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn von Freitag. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.

Ihm wird vorgeworfen, im Januar zunächst 16 Fensterscheiben des Landratsamtes Heilbronn beschädigt zu haben. Auch für Steinwürfe in Kirchheim am Neckar (Landkreis Ludwigsburg) gegen die gläserne Eingangstür des Rathauses und die Scheiben einer Polizeidienststelle zwei Tage später soll der Mann verantwortlich sein. Er wird außerdem verdächtigt, im Februar Schäden am Behördenzentrum in Heilbronn sowie einem Polizeiposten und dem Amtsgericht verursacht zu haben. Insgesamt sei dabei ein Schaden im mittleren fünfstelligen Betrag entstanden.

