Verdächtiger nach Messerangriff in Heidelberg in U-Haft

Weil er in Heidelberg auf einen Mann mit einem Messer eingestochen haben soll, ist ein 27-Jähriger in Untersuchungshaft gekommen.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten, wird er des versuchten Totschlags verdächtigt. Der beschuldigte 27-Jährige soll am Ostermontag in einem Lokal mit anderen in Streit geraten sein. Er und seine Begleiter seien des Lokals verwiesen worden. Danach soll er seinen Kontrahenten aufgelauert, das spätere Opfer durch die Altstadt verfolgt und ihm nach einem Schlagabtausch mit dem Messer in den Bauch gestochen haben. Der Angegriffene wurde notoperiert. Der mutmaßliche Täter kam am Dienstag in ein Gefängnis.

(dpa)