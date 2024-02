Einbruch mit sechsstelliger Beute: drei Verdächtige

Zwei Männer und eine Frau sind in Wiesbaden wegen eines Einbruchs in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) verhaftet worden, bei dem sie Beute im sechsstelligen Bereich gemacht haben sollen.

Die 42 und 29 Jahre alten Männer und die 23-jährige Frau sollen Teil einer sechsköpfigen Einbrecher-Gruppe sein und sitzen seit Mittwoch in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwalt am Freitag mitteilten.

Ein weiterer Komplize befindet sich bereits wegen anderer Vorwürfe in Untersuchungshaft. Auch zwei Männer im Alter von 41 und 42 Jahren stehen im Verdacht, am Einbruch beteiligt gewesen zu sein. Sie wurden bei den Maßnahmen am Mittwoch nicht festgenommen. Allerdings wurden auch ihre Wohnungen durchsucht. Bei der Aktion waren auch Spezialkräfte der Polizei im Einsatz.

(dpa)