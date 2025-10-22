Icon Menü
Fett in Brand geraten: Frau bei Fettexplosion in Küche schwer verletzt

Eine Seniorin kocht Abendessen. Dann entzündet sich Fett in einem Topf - und es kommt zu einer Explosion.
Von dpa
    Die Seniorin kam mit schweren Brandverletzungen in eine Spezialklinik. (Symbolbild)
    Die Seniorin kam mit schweren Brandverletzungen in eine Spezialklinik. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

    Eine Frau ist bei einer Fettexplosion in ihrer Küche schwer verletzt worden. Beim Frittieren des Abendessens entzündete sich das Fett in einem Topf, wie die Polizei mitteilte. Die 83-Jährige versuchte demnach am Dienstag in Weissenhorn (Landkreis Neu-Ulm), die Flammen mit Wasser zu löschen. Dann kam es zu der Fettexplosion.

    Die Frau konnte sich selbstständig aus dem Haus retten. Ihre Enkelin, die im selben Haus wohnt, rief die Rettungskräfte. Diese brachten die 83-Jährige den Angaben zufolge mit schweren Brandverletzungen in eine Spezialklinik.

