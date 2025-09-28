Auto gerät bei Reparatur in Brand

Eigentlich war ein 59-Jähriger vor seinem Haus in Schwendi (Landkreis Biberach) dabei, sein Auto zu reparieren, doch dann ist es dabei komplett zerstört worden. Bei Schweißarbeiten geriet der Wagen am Samstagnachmittag aus zunächst ungeklärter Ursache in Brand, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer griff auf die angrenzende Hecke über und zog den daneben befindlichen Wintergarten leicht in Mitleidenschaft. Der Mann erlitt den Angaben zufolge bei ersten Löschversuchen leichte Verletzungen.

Die Feuerwehr löschte das Feuer endgültig. Der Schaden lag nach ersten Schätzungen der Polizei bei rund 10.000 Euro. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauerten zunächst an.