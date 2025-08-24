Icon Menü
Feuer: Bett steht in Flammen - 80-Jähriger schwer verletzt

Feuer

Bett steht in Flammen - 80-Jähriger schwer verletzt

In einer Wohnung brennt ein Bett. Die Feuerwehr rückt nachts aus. Der 80-jährige Bewohner kann sich nicht mehr rechtzeitig retten.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Feuerwehr kann das brennende Bett löschen, bevor sich die Flammen weiter ausbreiten. (Symbolbild)
    Die Feuerwehr kann das brennende Bett löschen, bevor sich die Flammen weiter ausbreiten. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

    Ein 80-Jähriger ist bei einem Wohnungsbrand in Leonberg (Kreis Böblingen) schwer verletzt worden. Das Feuer brach in der Nacht im Bereich des Bettes aus, wie die Polizei mitteilte.

    Anwohner verständigten den Angaben zufolge wegen des aus der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus kommenden Rauchs die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte konnten demnach das brennende Bett löschen, bevor sich das Feuer weiter ausbreitete. Wie das Bett in der Nacht zum Sonntag in Brand geriet, sei noch unklar.

    Der 80-jährige Bewohner der Wohnung musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Weitere Wohnungen waren demnach von dem Brand nicht betroffen.

