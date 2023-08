Brand in Dachgeschosswohnung: 300.000 Euro Schaden

Rund 300.000 Euro Schaden sind bei einem Brand in einer Dachgeschosswohnung in Pforzheim entstanden.

Ursache für das Feuer sei vermutlich ein technischer Defekt einer Deckenlampe gewesen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Das Feuer habe sich in der Zwischendecke ausgebreitet. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Alle Bewohner retteten sich am Samstagabend unverletzt ins Freie. Die Wohnung war zunächst nicht mehr zu bewohnen.

(dpa)