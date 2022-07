Feuer in Fleischgroßhandel: Drohne und Hubschrauber kontrollieren Felder

In einem Fleischgroßhandel in Gäufelden (Landkreis Böblingen) ist ein Feuer ausgebrochen. Wegen der anhaltenden Trockenheit und des Funkenflugs wurden umliegende Felder kontrolliert.

Am Mittwoch gegen 17:40 Uhr brannte es in einem Industriebetrieb in Gäufelden-Nebringen im Landkreis Böblingen. Medienberichten zufolge handelte es sich bei dem Betrieb um einen Fleischgroßhandel. Nach Angaben der Polizei wurde ein Großalarm für die Feuerwehren ausgelöst. Die Rauchsäule war auch in den umliegenden Landkreisen sichtbar und zog in Richtung Ammertal (südöstlich von Gäufelden).

Die Feuerwehr konnte das Feuer auf die Lagerhalle begrenzen. Die Brandbekämpfung erfolgte über mehrere Löschwasserrohre und über Wasserwerfer der angeforderten Drehleitern aus Herrenberg, Sindelfingen und Nagold. Die Lagerhalle ist einsturzgefährdet.

Brand in Gäufelden: Anwohner gewarnt

Es werden Gefahrstoffmessungen durchgeführt. Bislang waren die Ergebnisse unauffällig. Trotzdem wurde die Bevölkerung über die Warnapps NINA und KatWarn aufgefordert Fenster und Türen geschlossen zu halten. Alle betroffenen Personen befinden sich in Sicherheit.

Feuer in Fleischgroßhandel: Felder im Landkreis Böblingen kontrolliert

Wegen der anhaltenden Trockenheit und des Funkenflugs werden mithilfe des Polizeihubschraubers und einer Drohne des Landkreis Böblingen die umliegenden Felder auf mögliche Flächenbrände kontrolliert. Der Bereich um die Einsatzstelle ist weiträumig abgesperrt. Folgende Straßen sind betroffen: Altinger Straße, In den Böden, Siedler Straße sowie die L1184 im Bereich Gäufelden-Nebringen.

An dem Einsatz waren über 170 Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei, THW und Bauhof im Einsatz. Bürgermeister Benjamin Schmid aus Gäufelden machte sich ebenfalls ein Bild der Lage und bedankte sich bei den Einsatzkräften für deren Einsatz.