Feuer in Horb am Neckar: Brand in Flüchtlingsunterkunft - Mensch springt aus Fenster

Feuer in Horb am Neckar

Brand in Flüchtlingsunterkunft - Mensch springt aus Fenster

Am Morgen bricht in einer Unterkunft für Geflüchtete ein Feuer aus. Ein Mensch will sich vor den Flammen retten und wird schwer verletzt.
Von dpa
    Die Feuerwehr rückte am Morgen zu einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft im Kreis Freudenstadt aus. (Symbolbild)
    Die Feuerwehr rückte am Morgen zu einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft im Kreis Freudenstadt aus. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Beim Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Horb am Neckar (Kreis Freudenstadt) ist ein Mensch schwer verletzt worden. Die Person sprang aus dem ersten Stock des Gebäudes, um dem Feuer zu entkommen, wie die Feuerwehr mitteilte. Drei weitere Menschen wurden demnach wegen Verdacht auf Rauchvergiftungen behandelt. Zunächst hatte der «Schwarzwälder Bote» berichtet.

    Laut Feuerwehr brannte am Morgen ein Zimmer im ersten Stock des Hauses. Flammen seien aus den Fenstern geschlagen, eine Rauchsäule sei von Weitem zu sehen gewesen. Die Einsatzkräfte verhinderten den Angaben nach, dass sich die Flammen weiter ausbreiteten. Dennoch sei das Gebäude durch den Rauch so stark beschädigt worden, dass es zunächst nicht mehr bewohnbar sei.

