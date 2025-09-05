Icon Menü
Feuer: Mehrere Verletzte bei Brand im Mehrfamilienhaus

Feuer

Mehrere Verletzte bei Brand im Mehrfamilienhaus

Fünf Menschen müssen nach einem Brand in einem Stuttgarter Mehrfamilienhaus ins Krankenhaus. Die Feuerwehr verhindert Schlimmeres – doch die Ursache ist noch unklar.
    Das Feuer konnte rechtzeitig gelöscht werden, bevor es sich auf das restliche Wohnhaus ausbreiten konnte. (Symbolbild)
    Das Feuer konnte rechtzeitig gelöscht werden, bevor es sich auf das restliche Wohnhaus ausbreiten konnte. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Bei einem Wohnhausbrand in Stuttgart sind fünf Menschen verletzt worden - einer davon schwer. Mit leichten bis schweren Rauchvergiftungen wurden die Betroffenen ins Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte. Kurz vor Mitternacht hatten mehrere Anrufer Flammen, die bereits aus dem Fenster einer der Wohnungen schlugen, gemeldet. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass sich das Feuer auf das ganze Mehrfamilienhaus ausbreitet. Die Schadenssumme und die Ursache seien bislang unklar, hieß es.

