Schuppenbrand greift auf Haus über: 100.000 Euro Schaden

Bei einem Brand eines Lagerschuppens und eines angrenzenden Wohnhauses in Ettenheim (Ortenaukreis) ist ersten Schätzungen zufolge rund 100.000 Euro Schaden entstanden.

Verletzt wurde bei dem Feuer am Samstagnachmittag niemand, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Ermittlungen brach der Brand aus zunächst unbekannter Ursache in dem Schuppen aus und griff dann auf das Dach des Wohngebäudes über. Die Ermittlungen zur Ursache dauerten an.

(dpa)