Zwei Tote nach Brand in Esslinger Mehrfamilienhaus gefunden

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Esslingen ist die Leiche einer 89 Jahre alten Frau in den Trümmern einer Wohnung entdeckt worden, ihr fünf Jahre jüngerer Ehemann starb trotz einer Reanimation kurz nach dem Eintreffen der Rettungskräfte.

Zunächst war unklar, warum das Feuer am Donnerstagmorgen im Schlafzimmer der Erdgeschosswohnung ausbrechen konnte. Beim Eintreffen der Rettungskräfte kurze Zeit später drang bereits starker Rauch aus der betroffenen Wohnung. Die Bewohner des Hauses konnten am Vormittag in ihre Wohnungen zurückkehren. (dpa)

