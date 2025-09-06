Zwei Brände gelegt? Verdächtiger wieder frei

Ein 37 Jahre alter Mann steht unter dem Verdacht, am Freitag gleich zweimal gezündelt zu haben. Laut Polizei brannte zwischen Winzingen und Wißgoldingen am Nachmittag erst ein Lagerschuppen mit Brennholz und Heuballen. «Das Feuer hatte nachweislich außen begonnen zu brennen», hieß es in der Mitteilung der Polizei. Der Schaden werde auf 5.000 Euro geschätzt.

Kurz vor Mitternacht wurde dann ein weiterer Brand gemeldet. Dieses Mal im Ortsgebiet von Winzingen. Auch hier brannte ein Strohlager des gleichen Besitzers, wie die Polizei mitteilte. Der 37 Jahre alte Mann wurde festgenommen und nach der Spurensicherung wieder auf freien Fuß gesetzt.