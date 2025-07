Chemische Reaktion in Firma: Bevölkerung per App gewarnt

Nach einer chemischen Reaktion in einem Firmengebäude in Asperg (Kreis Ludwigsburg) ist der Einsatz der Feuerwehr demnächst beendet. Das teilte die Polizei am Nachmittag auf der Plattform X mit. Die Bevölkerung sei zuvor vorsorglich über die NINA-App gewarnt worden. Man konnte «gesundheitliche Beeinträchtigungen» nicht ausschließen, hieß es in der Warnung.

Ein Feuerwehrmann berichtete einem Augenzeugen zufolge, dass ein Becken mit Chemikalien abgelassen werden müsse, ein weiteres solle folgen. Die Warn-App empfahl den Menschen in der Umgebung, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Mindestens das betroffene Firmengebäude wurde vorsorglich evakuiert. Die Feuerwehr-Leitstelle äußerte sich zunächst nicht zu dem Vorfall.