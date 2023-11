Brand auf Firmengelände in Meßkirch

Der Brand eines Firmengebäudes in Meßkirch im Landkreis Sigmaringen hat am Montag einen Großeinsatz der Feuerwehr nach sich gezogen.

"Die Freiwillige Feuerwehr ist landkreisübergreifend mit rund 300 Einsatzkräften und über 100 Fahrzeugen noch bis in die Nacht hinein an der Brandstelle eingesetzt", teilte die Polizei in Ravensburg am Montagabend mit. Verletzte gab es nicht.

Das gegen 13.30 Uhr gemeldete Feuer habe ein Drittel des Firmengebäudes zerstört. Der Sachschaden kann den Angaben nach jedoch noch nicht beziffert werden. "Das Feuer war aus noch unklarer Ursache in einem Produktionsraum entstanden und griff rasch auf einen Teil des Gebäudes über", hieß es. Eine Straße wurde wegen der Rauchentwicklung für zwei Stunden gesperrt.

(dpa)