Hoher Schaden nach Gebäudebrand in Böblingen

Bei einem Brand in einem Gebäudekomplex in Böblingen ist ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden.

30 Menschen wurden evakuiert - nach derzeitigem Kenntnisstand ist aber niemand verletzt worden, wie ein Sprecher der Polizei am Samstag mitteilte. Das Feuer ist nach den Angaben am Samstagmorgen in einer Wohnung mit Dachterrasse im sechsten Stock ausgebrochen. Zur Brandursache war zunächst nichts bekannt. Die Wohnung ist laut dem Sprecher nicht mehr bewohnbar. Eine zweite Wohnung sei ebenfalls durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen worden. In dem Gebäudekomplex befinde sich auch ein Einrichtungshaus, das allerdings nicht von dem Feuer betroffen sei.

(dpa)