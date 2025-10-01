Icon Menü
Feuerwehr im Einsatz: Brand am Flughafen Stuttgart - Keine Flüge am Abend

Feuerwehr im Einsatz

Brand am Flughafen Stuttgart - Keine Flüge am Abend

Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Am Flughafen Stuttgart ist es zu einem Brand gekommen. (Archivfoto)
    Am Flughafen Stuttgart ist es zu einem Brand gekommen. (Archivfoto) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

    Der Flughafen Stuttgart hat wegen eines Feuers seinen Betrieb am Abend vorübergehend unterbrochen. In einem Betriebsgebäude sei es zu einem Kabelbrand gekommen, teilte der Flughafenbetreiber mit. «Nach derzeitigem Stand finden heute keine Abflüge mehr statt.» Der Flugbetrieb sei gestört, heißt es auf der Homepage.

    Wie lange es zu Beeinträchtigungen komme, sei noch nicht abzuschätzen. Reisende wurden gebeten, sich an ihre Airlines zu wenden. Noch unklar war das Ausmaß der Schäden.

