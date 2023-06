Auto brennt in Klinikparkhaus: Millionenschaden

Ein Parkhausbrand an der Göppinger Klinik am Eichert hat hohen Schaden verursacht.

Die Polizei geht nach ersten Schätzungen von Mittwoch von mindestens einer Million Euro aus. In dem Parkhaus war am Dienstag ein Auto in Brand geraten, Ursache war laut Polizei wohl ein technischer Defekt. Die Flammen griffen auf andere geparkte Autos über. An drei entstand demnach Totalschaden, sechs weitere wurden beschädigt. Der Klinikbetrieb war nach Angaben eines Sprechers nicht beeinträchtigt. Das Parkhaus wurde nach Prüfung eines Statikers wieder in Betrieb genommen. 40 Parkplätze müssten zunächst gesperrt bleiben, sagte der Kliniksprecher.

(dpa)