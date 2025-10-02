Icon Menü
Feuerwehreinsatz: Brand in Freiburger Industriegebiet: Löscharbeiten dauern an

Feuerwehreinsatz

Brand in Freiburger Industriegebiet: Löscharbeiten dauern an

Die Feuerwehr rückt am Mittwochabend zu einem großen Feuer in einem Freiburger Industriegebiet aus. Der Schaden beläuft sich auf Dutzende Millionen Euro. Am Morgen sind noch Einsatzkräfte vor Ort.
    Auch am Morgen sind die Feuerwehrleute mit Nachlöscharbeiten beschäftigt.
    Auch am Morgen sind die Feuerwehrleute mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

    Nach einem Brand in einem Freiburger Industriegebiet mit hohem Millionenschaden ist die Feuerwehr weiterhin mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Wie lange diese noch dauern würden, sei zunächst nicht abschätzbar, sagte ein Polizeisprecher. Es müssten weiterhin Glutnester gefunden und gelöscht werden. Es könne sein, dass die Einsatzkräfte das Trümmerfeld dafür noch mit Gerätschaften freischaufeln müssen.

    Nach ersten Schätzungen der Polizei beläuft sich der Schaden auf rund 75 Millionen Euro. Ein Mitarbeiter einer ansässigen Firma sei bei dem Brand am Mittwochabend leicht verletzt worden. Den Angaben nach waren rund 200 Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz. Die Brandursache war zunächst unklar.

    Gebäudekomplex komplett ausgebrannt

    Betroffen sei ein Gewerbekomplex mit acht Firmen, unter ihnen ein Pharmaunternehmen, auf einer Fläche von etwa 40.000 Quadratmetern im Stadtteil Hochdorf. Der Gebäudekomplex sei komplett ausgebrannt. Die umliegenden Straßen wurden am Abend gesperrt.

    Es kam zu einer starken Rauchentwicklung.
    Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Foto: Bernd Weißbrod/dpa
