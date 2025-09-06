Icon Menü
Feuerwehreinsatz: Chlorgas in Schwimmbad ausgetreten

Feuerwehreinsatz

Chlorgas in Schwimmbad ausgetreten

In einem Betriebsraum eines Freibads tritt Chlor aus. Das Schwimmbad wird vorsorglich gesperrt. Feuerwehrleute überprüfen die Lage.
    Etliche Feuerwehrkräfte sind vor Ort. (Symbolbild)
    Etliche Feuerwehrkräfte sind vor Ort. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

    In einem Freibad in Wernau (Kreis Esslingen) ist Chlorgas ausgetreten. Zu dem Zeitpunkt seien keine Badegäste, nur sechs Angestellte vor Ort gewesen, teilte ein Polizeisprecher mit. Verletzt wurde demnach niemand. Eine Gefahr bestehe nicht.

    Vor Ort seien etliche Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei. Die Feuerwehr führe nun weitere Überprüfungen durch. Das Bad wurde vorsorglich gesperrt. Den Angaben nach trat das Gas in einem Betriebsraum aus, der nur Angestellten zugänglich war. Weitere Details waren vorerst nicht bekannt.

