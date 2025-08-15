Icon Menü
Feuerwehreinsatz: Feuer zerstört Haus in Aalen - Bewohner kann sich retten

Feuerwehreinsatz

Feuer zerstört Haus in Aalen - Bewohner kann sich retten

Feuerwehr und Polizei im Einsatz: Ein Brand zerstört ein Wohnhaus in Ostwürttemberg. Der Schaden ist hoch, die Ursache noch nicht gefunden.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Ein Wohnhaus hat in Aalen aus bisher ungeklärten Gründen gebrannt.
    Ein Wohnhaus hat in Aalen aus bisher ungeklärten Gründen gebrannt. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

    Bei einem Wohnhaus-Brand in Aalen im Ostalbkreis hat sich der Bewohner noch rechtzeitig vor den Flammen in Sicherheit bringen können. Wie die Polizei berichtete, waren der Dachstuhl und das Obergeschoss am Donnerstagnachmittag aber nicht mehr zu retten, das Haus musste abgerissen werden. Der Sachschaden wird auf mindestens 300.000 EUR geschätzt. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass sich die Flammen auf umstehende Häuser ausbreiteten.

    Die Ursache für den Brand ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.

