Frau bei Brand in Reihenhaus verletzt

Bei einem Brand in einem Reihenhaus in Mannheim ist eine Frau verletzt worden.

Das Feuer brach in der Nacht zum Samstag aus bislang ungeklärter Ursache aus, wie die Polizei in Mannheim mitteilte. Die Bewohnerin des Hauses kam mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Schaden am Gebäude auf etwa 80.000 Euro.

(dpa)