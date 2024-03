Frau stirbt bei Wohnungsbrand in Wertheim

Beim Brand einer Wohnung in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) ist eine Frau gestorben.

Fünf weitere Menschen aus umliegenden Wohnungen kamen am Montagmorgen mit Verdacht auf Rauchvergiftung in ein Krankenhaus, teilte die Polizei mit. Insgesamt wurden 20 Bewohner vorsorglich in Sicherheit gebracht. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf die benachbarten Wohnungen. Die Brandursache war laut den Ermittlern zunächst unklar.

(dpa)