Gebäudekomplex steht im Ortenaukreis in Flammen

Ein Gebäudekomplex in Oberkirch (Ortenaukreises) steht in Flammen. Funken von Schweißarbeiten hatten am Mittwochnachmittag Kraftstoff auf dem Gelände in Brand gesetzt, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer breitete sich zügig aus, so dass der Komplex aus Werkstatt, Büro und Wohnhaus schnell vollständig brannte. Die Feuerwehr sei vor Ort und lösche.

Auch vier Traktoren fingen laut Polizei Feuer. Wie hoch der Schaden insgesamt sein wird, war zunächst nicht schätzbar. Menschen sind bei dem Brand nicht verletzt worden.

(dpa)